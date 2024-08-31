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Ünlü oyuncu Özge Özacar Venedik Film Festivali'nde göz kamaştırdı!

Özge Özacar, Venedik Film Festivali’ne katıldı. Özacar, kıyafeti ve güzelliği ile dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Ünlü oyuncu Özge Özacar Venedik Film Festivali’nde göz kamaştırdı!

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Ünlü oyuncu Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda adeta büyüledi. Şıklığı ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çeken Özacar, festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Tayfun Kaba imzalı elbisesi ve doğal güzelliğiyle moda dünyasında da büyük beğeni toplayan Özacar, festival kapsamında dünyaca ünlü bir içecek markasının etkinliğinde dünya yıldızlarıyla bir araya gelecek.

KIYAFETİNE YORUM YAĞDI!
Öte yandan festivalden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Özge Özacar'ın gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya sosyal medyada, "Dünya güzeli", "Harika görünüyorsun", "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kadını", "Büyük bir star" gibi yorumlar yapıldı. Ama bazı takipçileri de Özacar'ın kıyafetini gelinliğe benzettiğini söyleyerek şu sözlerle eleştirdi: "Evlendin sandım, gelinlik ne alaka."

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