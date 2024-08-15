Ala Tokel'den Bertuğ Yıldırım yorumu: “Umuyorum ki evleniriz!”

Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile aşk yaşayan Ala Tokel, önceki gün Levent'teki galaya katıldı. Aşk'ın son gaz devam ettiğini dile getiren Tokel, sevgilisi ile yüzük takması hakkında, "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak taktık bunu... Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. Her şey harika gidiyor şu an. Yurt dışında hangi takıma giderse gitsin, ben de onun yanında gitmeyi düşünüyorum" dedi. Çiftin, yakın zamanda ailelerini de tanıştıracağı konuşuluyor.

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