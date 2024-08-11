Ünlü sunucu Serap Paköz’den isyan: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar!

Serap Paköz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Son olarak Fransız askısı yaptırdığı için gündemden düşmeyen Paköz, "Benden daha çok yaptırıp, 'Hiçbir şey yaptırmadım' diyen çok ünlü tanıyorum ve onlara gülüyorum. Halkımız da buna inanıyor. Bir kere bir şey yaptırdım halen o konuşuluyor. İnsanlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

UMURUMDA DEĞİLLER!

Sözlerine devam eden Paköz, "Yaptırdıkları biliyorum sonra röportajlarında, 'Bir şeyim yok' diyorlar. Aslında ben buna karşıyım. İnsanlar onlara inanıp, bizi eleştiriyorlar. Ben kendimi böyle hissediyorum, kimin ne dediği umurumda değil. Ev hanımları bile estetikçiler de kuyruk bekliyor. Tabii ki yaptıracağım. Birtakım teknolojilerden faydalanacağım" şeklinde konuştu.