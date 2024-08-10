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Ezgi Mola 8 aylık bebeği ile ilk kez görüntülendi! Yüzünü göstermiyordu...

Ezgi Mola, yüzünü gizlediği oğlu Can ile ilk kez Çeşme’de görüntülendi. Minik Can’ı denize sokan Mola, çevredekilerin de ilgi odağı oldu.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 03:21 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 03:28
Ezgi Mola 8 aylık bebeği ile ilk kez görüntülendi! Yüzünü göstermiyordu...

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Geçtiğimiz Kasım ayında anne olan Ezgi Mola, 8 aylık bebeği Can ile ilk kez muhabirimiz Ercan Akgün tarafından Çeşme'de görüntülendi.

Ezgi mola oğluyla Çeşme'de görüntülendiEzgi mola oğluyla Çeşme'de görüntülendi

DOĞUMDAN BERİ YÜZÜNÜ GİZLİYORDU

Doğumundan beri yüzünü gizlediği oğluyla tatilde olan ünlü oyuncu, Alaçatı'daki bir beachte keyifli bir gün geçirdi. Tanınmamak için başına şapka takan Mola, oğlunu suyun yüzeyinde gezdirip serinletirken onu neşelendirmek için de minik şakalar yaptı.

SUYU SEVDİ!
İşletmecilik yapan eşi Mustafa Aksakallı ise iş yoğunluğu nedeniyle yanlarında değildi. Yüzmek yerine vaktinin tamamını evin yeni üyesiyle oynayarak geçiren Ezgi Mola, denizde bulunan bazı vatandaşların iyi dileklerine de gülümseyerek karşılık verdi.

Suyu çok seven minik Can, adeta denizden çıkmak istemedi. Mola da oğlunun suda mutlu olmasından dolayı bir hayli sevinçliydi.

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