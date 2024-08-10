Ezgi Mola 8 aylık bebeği ile ilk kez görüntülendi! Yüzünü göstermiyordu...

Geçtiğimiz Kasım ayında anne olan Ezgi Mola , 8 aylık bebeği Can ile ilk kez muhabirimiz Ercan Akgün tarafından Çeşme'de görüntülendi.

Ezgi mola oğluyla Çeşme'de görüntülendi

DOĞUMDAN BERİ YÜZÜNÜ GİZLİYORDU

Doğumundan beri yüzünü gizlediği oğluyla tatilde olan ünlü oyuncu, Alaçatı'daki bir beachte keyifli bir gün geçirdi. Tanınmamak için başına şapka takan Mola, oğlunu suyun yüzeyinde gezdirip serinletirken onu neşelendirmek için de minik şakalar yaptı.