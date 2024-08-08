Model Simge Ünal Yunanistan’a teftişe gidecek!

Başarılı model Simge Ünal, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. İddialı yeşil elbisesiyle alışveriş yaparken görülen Ünal, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Dubai tatilinden döndüğünü belirten Ünal, yaz planlarından da bahsetti. Yakın zamanda Yunanistan için bir tatil planı yaptığını söyleyen güzel model, "Geçtiğimiz günlerde Cunda'daydım, orada Yunan Adaları'na geçiş için yüzlerce kişi kuyruk olduğunu görünce epeyi şaşırdım. Bahsedildiği gibi bizim tatil yerlerimiz ile yarı yarıya mı iniyor fiyatlar, gidip yerinde göreceğim. Hem keşif yapacak hem de teftiş edeceğim" diyerek espri yaptı.

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