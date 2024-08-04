D&R Urladam Kitap Festivali önemli isimleri ağırladı

Türkıye'nin en büyük kültür-sanat ve eğlence platformu D&R tarafından İzmir Urla'daki Urladam'da hayata geçirilen "D&R Urladam Kitap Festivali", ilk gününde beklenenin üzerinde bir yoğunlukla kapılarını açtı. Oyuncu çift Ercan ve Nazan Kesal'ın sahibi olduğu, Ege'nin kültür ve sanat merkezi Urladam'da ilk kez düzenlenen etkinliğin birinci gününde, yazar Ayşe Kulin ve tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın söyleşileri ile imza buluşmaları gerçekleştirildi. Bugün gün sonuna kadar sürecek olan organizasyon kapsamında, Kulin ve Ortaylı'nın yanı sıra Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş, İclal Aydın ve Ercan Kesal da okuyucularıyla buluştu. İmza etkinlikleri, söyleşiler, sergi ve sanat atölyelerinin yanı sıra gün boyu süren Ozan Ünal'ın heykel sergisi, müzik şöleni ve açık havada Yeşilçam sineması da yer alacak.

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