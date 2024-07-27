Atv’nin bilgi yarışması Alan’da yarışmacı Begüm 1 milyon TL’lik ödülü kazandı

Dünya televizyonlarında reytingleri alt üst eden en neşeli ve en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 25 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan 7. Bölümünde büyük ödülün sahibi belli oldu. Yayınlanan seri finalde yarışmaya 15 yarışmacı ve 15 kategori ile başlandı. Sona kalan iki yarışmacı 24 yaşındaki öğrenci Bartu ve 32 yaşındaki aşçı Begüm Rabia'ydı.

İkili son olarak Özel Günler – Haftalar kategorisinde yarıştı. Zamana karşı amansız kapışma sonunda Begüm, rakibini yenerek 1 Milyon TL'lik ödülü kazandı. Sunucu Oktay Kaynarca, "Bu Alan'ın tamamını hep hayal ettik. Ne badireler atlattık. Birinci bölümden beri kimler geldi, kimler geçti. Ne enteresan arkadaşlarımızla ne yolculuklar yaptık. Ama şu anda bu Alan'ın tamamı senin" diyerek Begüm'ü kutladı. Ekranların ilgiyle izlenen yeni nesil yarışma programı Alan'ın 2. serisinde heyecan yeniden başlıyor. Alan'ın yeni sezonu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 1 Ağustos Perşembe akşamı atv ekranlarında olacak.



'PASTANE AÇACAĞIM'

Begüm, 1 milyon TL ile ilk olarak telefon alacağını, ardından dünya turu yapacağını ve pastane açacağını söyledi.