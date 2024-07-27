PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Atv’nin bilgi yarışması Alan'da yarışmacı Begüm 1 milyon TL’lik ödülü kazandı

Atv’nin en neşeli ve en heyecanlı bilgi yarışması Alan’ın 7. bölümünde seri final yaşandı. 32 yaşındaki aşçı Begüm Rabia, bilgisi ve hızıyla rakibini yenerek 1 milyon TL’lik ödülü kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Atv’nin bilgi yarışması Alan’da yarışmacı Begüm 1 milyon TL’lik ödülü kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya televizyonlarında reytingleri alt üst eden en neşeli ve en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 25 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan 7. Bölümünde büyük ödülün sahibi belli oldu. Yayınlanan seri finalde yarışmaya 15 yarışmacı ve 15 kategori ile başlandı. Sona kalan iki yarışmacı 24 yaşındaki öğrenci Bartu ve 32 yaşındaki aşçı Begüm Rabia'ydı.

İkili son olarak Özel Günler – Haftalar kategorisinde yarıştı. Zamana karşı amansız kapışma sonunda Begüm, rakibini yenerek 1 Milyon TL'lik ödülü kazandı. Sunucu Oktay Kaynarca, "Bu Alan'ın tamamını hep hayal ettik. Ne badireler atlattık. Birinci bölümden beri kimler geldi, kimler geçti. Ne enteresan arkadaşlarımızla ne yolculuklar yaptık. Ama şu anda bu Alan'ın tamamı senin" diyerek Begüm'ü kutladı. Ekranların ilgiyle izlenen yeni nesil yarışma programı Alan'ın 2. serisinde heyecan yeniden başlıyor. Alan'ın yeni sezonu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 1 Ağustos Perşembe akşamı atv ekranlarında olacak.

'PASTANE AÇACAĞIM'
Begüm, 1 milyon TL ile ilk olarak telefon alacağını, ardından dünya turu yapacağını ve pastane açacağını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA