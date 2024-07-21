Dünyaca ünlü İtalyan model Laura Cremaschi ve sevgilisinin Bodrum kaçamağı

Vücuduna yazdırdığı maç tahminleriyle bilinen dünyaca ünlü İtalyan model Laura Cremaschi, Miami plajlarından sonra soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü model tatil için tercih ettiği Torba'da bir otelde ünlü yapımcı Andrea Leone ile kaçamak yaparken görüntülendi. Görüntülendiklerinden habersiz olan sevgililer, bütün gün iskelede denizin ve güneşin tadı çıkardı. Sessiz sedasız gözlerden uzak Bodrum'da objektiflere yakalanan sevgililer, herkesin ilgi odağı oldu. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü model Miami'de sonra ilk kez yeni sevgilisi Andrea Leona ile Bodrum'da görüntülenmiş oldu. İki sevgili, burada birkaç gün kaldıktan sonra, haftalık kirası 100 bin euro'ya lüks olan motor yat ile 1 hafta Yunan adalarını dolaşacak. İki sevgili Yunan adalarından sonra ise soluğu İtalya'da alacak. Cremaschi ve Leona, herkesin ilgi odağı oldu.

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