Berksan Arnavutköy’de içini döktü: ’Her zaman zirvede olmadı’

Berksan, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Berksan, "Yeni şarkım çıktı. Arkadaşlarımla yemek yiyordum şimdi. Beni mutlu eden dönüşler alıyorum. Ben hiç iyisini yapma çabasıyla atılmıyorum işlere. İçimden geçeni yaptım hep. Her zaman zirvede olmadı. Birçok sanatçı arkadaşımız ile işin mutfağında çalışıyoruz. Bundan keyif de alıyorum. İhtiyaç duyduğumda onların da benim yanımda olduklarını söyleyebilirim" dedi. Ünlü şarkıcı Berksan içini döktü.

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