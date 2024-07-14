Şevval Sam kırdı geçirdi Yakışıklı oyuncuya ’’Eski kocam geldi!’’ dedi

"Rock'ı Severiz" adlı yeni albümünü çıkaran Şevval Sam, D&R Urla'da plak imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi. Sam, sevenlerinin merak ettiği konularda sorularını da yanıtladı. Daha sonra plak imza etkinliğine geçen sanatçı için uzun bir kuyruk oluştu. Pozitif kişiliği ve güler yüzüyle beğeni toplayan Sam, herkesle tek tek konuşup fotoğraf çektirdi. Yoğun ilginin yaşandığı etkinliğin ardından, Urladam'da "D&R ile Plak Sohbetleri" gerçekleştirildi.

HERKESİ GÜLDÜRDÜ!

Mekanın sahibi oyuncu çift Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın da yer aldığı geceye katılanlar arasında, Sam'ın geçmişte görev aldığı "Yasak Elma" dizisindeki rol arkadaşı Barış Kılıç da vardı. Dizide eşi rolünde olan yakışıklı oyuncuya seslenen Sam, "Eski kocam da geldi" esprisiyle herkesi güldürdü.