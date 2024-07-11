Gökhan Türkmen: Kızımın şarkısını söyleyeceğim!

Gökhan Türkmen, önceki gün Harbiye konseri öncesi kızı Nil Rona ile objektif karşısına geçti. Uyumadan önce babasının gitar çaldığını kendisinin de şarkı söylediğini ve büyüdüğünde müzisyen olmak istediğini söyleyen Nil Rona'nın yeteneğinden bahseden Türkmen şöyle konuştu: "Mavi diye bir şarkımız var, kızlarım için yapmıştım, o şarkının sonunda bana eşlik etmişti, öyle bir düetimiz var. Nil'in yaptığı şarkıları da bir gün ileride söyleyebilirim, insan kendi çocuğundan duyunca daha da önemsiyor. Sesi de çok güzel. Doğaçlama yeteneği de var."

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