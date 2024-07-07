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Gonca Vuslateri, Asya’ya kardeş istiyor

Üç ay önce anne olan Gonca Vuslateri, bebeği doğduktan sonra gittiği Ankara'dan döndü. Cihangir'de dostlarıyla yemeğe çıkan oyuncu, kızı Asya'yı kime bıraktığını sorusu üzerine "Sokağa bıraktık, yok yok" diye şaka yaptıktan sonra "Kızım, babası ve anneannesi ile birlikte... Gayet memnun hayatından. Üç ay bitiyor. Nazara çok inanıyorum, gece nöbetleri çok fazla olmadı" dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Gonca Vuslateri, Asya’ya kardeş istiyor

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Üç ay önce anne olan Gonca Vuslateri, bebeği doğduktan sonra gittiği Ankara'dan döndü. Cihangir'de dostlarıyla yemeğe çıkan oyuncu, kızı Asya'yı kime bıraktığını sorusu üzerine "Sokağa bıraktık, yok yok" diye şaka yaptıktan sonra "Kızım, babası ve anneannesi ile birlikte... Gayet memnun hayatından. Üç ay bitiyor. Nazara çok inanıyorum, gece nöbetleri çok fazla olmadı" dedi.

"DİYET YAPMADIM"
Hamilelikten sonra diyet yapmadığını ve emzirdiği için kısa sürede kilolarının gittiğini anlatan Vuslateri, "Hiç diyet yapmadım. Süt geldi, çocuğu emzirdim. Eğer sütüm gelmeseydi doktorun önerdiği mamayı verirdim. Hezeyan yapmaya gerek olmadığını öğrenmek benim de zamanımı aldı, emziriyorum" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu ayrıca ikinci kez anne olmayı düşündüğünü de ekleyip "Kızama kardeş düşünürüm tabii... Kalabalık aile masasında yaşlanmış bir Gonca hoş olabilir" dedi.

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