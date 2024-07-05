Örümcer’in haklı isyanı

Fatih'teki Ayın Biri Kilisesi önünde takı tezgahı açarak hayatını idame ettirmeye çalışan eski oyuncu ve ses sanatçısı Serpil Örümcer zabıta engeline takıldığını söyledi. 72 yaşındaki sanatçı, zabıtaların kendisine satış yapamayacağını beyan ettiğini ve bu nedenle satış yapmadan tezgahını toplamak zorunda kaldığını ifade etti. Siftah yapmadan kilisenin önünden ayrılan Serpil Örümcer, şunları söyledi: Burası benim ekmek teknem. Bir ay gelip satış yaparsam diğer ay gelmeme müsaade etmiyorlar. Mecbur olmasam Küçükçekmece'den buralara kadar gelmem.

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