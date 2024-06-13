Evrim Alasya açtı ağzını yumdu gözünü! Şiddet iddialarına yanıt geldi

Evrim Alasya, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Açıklamasıyla çok konuşulan Alasya için bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun daha önce bir oyuncuyu tokatladığını iddia etti. Bunun üzerine Alasya'dan cevap gecikmedi. Alasya, "Hem sizden hem de tokatladığım kişiden cevap bekliyorum" dedi.



TANSİYON ARTTI!

Giderek alevlenen konuşmada karşı taraf iddialarını şöyle sürdürdü: "Bir dizi setinde kostüm ekibinden bir kızı 'Beni bilerek çirkin göstermek için kötü giydiriyorsun' gerekçesiyle tartaklayıp, şiddet uyguladığınız, başka bir dizi setinde makyaj ekibinden birinin yüzüne pudra atmışlığınız olduğu söyleniyor, bu kadarına hakimim, siz buyurun..."



MAHKEMEDE GÖRÜŞECEĞİZ!

Alasya ise; "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin duydum yazayım! Bana ispatlarınla gel kime vurmuşum yoksa mahkemede görüşeceğiz!" diyerek yanıt verdi.

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