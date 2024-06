Ayla Balyemez, bu kez hareketli bir şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. Balyemez'in pozitif enerjisini yansıttığı "De Get Out", geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu. Balyemez'in özel vokali ve ritmik altyapıyla harmanlanan "De Get Out" yalnızca sözlerine değil aynı zamanda ritimlerine de eşlik edilen bir parça olarak yaza damgasını vuracak.

