Yüzde yüz kavga

Ünlü manken Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasındaki velayet savaşı bitmedi. Noronha tarafından darp edildiğini iddia eden Şahin koruma kararı aldırdı. Pedro de Noronha ise Şahin'in kızını kendisine göstermediğini söyledi. Yeni iddialarda bulundu. Kızı Siena'ya ithafen şu paylaşımı yaptı: Sevgili Siena, Ekim 2021'den bu yana ilk kez gördüm seni. Acı tatlı bir gündü. Çünkü annen senin yüzünü görememem için seni bir yüz maskesi ile getirmeye karar verdi. Nasıl göründüğünü hala bilmiyorum. Ve senin maskeyi çıkarmana izin vermedi.

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