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Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken açıklama: "Beni seven böyle izlesin"

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor ile birlikte rol aldığı "Dünyayla Benim Aramda" dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle uzun süre gündem olan Hafsanur Sancaktutan son dönemdeki oyunculuğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sancaktutan adeta rest çekerek "Beni seven böyle izlesin..."

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:09
Hafsanur Sancaktutan’dan dikkat çeken açıklama: Beni seven böyle izlesin

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Aşk Ağlatır, Son Yaz, Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 'Dünyayla Benim Aramda'daki mastürbasyon sahnesiyle uzun bir süre gündem olmuştu.



Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün menajeriyle birlikte Bebek'te toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme sonrası mekânın kapısında beliren Hafsanur Sancaktutan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Roma tatilinden yeni döndüğünü söyleyen Hafsanur Sancaktutan, "Şu sıralar dinleniyorum, geziyorum. Roma tatilinden yeni döndüm. Kız kıza tatil yaptık. Makarna, pizza çok dikkatimi çekti. Biraz kilo aldık ama hemen sporlar yapıldı. Senaryo okuyorum. Bu yeni yıldan çok keyif almaya başladım" diye konuştu.

'SENARYOYA HİZMET EDİYORSA YAPARIM'
"Dünyayla Benim Aramda" dizisindeki müstehcen sahnesiyle yeniden gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, o sahneye alakalı konuştu.

Oyunculukta sınırlarının olduğunu söyleyen Sancaktutan, "Benim oradaki karakterimin adı da Berlin'di. Büyük bir tesadüf. Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim. Yapılması gerekiyordu.

Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklarda izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem.

Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki ben de sınırsız bir oyuncu değilim" diye konuştu.

ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ
Bir dönem adı Kerem Bursin ile aşk dedikodularını karışan Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatıyla ilgili sorulara kalbinin boş olmadığını ifade ederek yanıt verdi. "Kerem Bursin ile hep arkadaştık" diyen Sancaktutan, "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir bana kalsın. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" dedi.

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