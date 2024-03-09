Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken açıklama: "Beni seven böyle izlesin"

Roma tatilinden yeni döndüğünü söyleyen Hafsanur Sancaktutan , "Şu sıralar dinleniyorum, geziyorum. Roma tatilinden yeni döndüm. Kız kıza tatil yaptık. Makarna, pizza çok dikkatimi çekti. Biraz kilo aldık ama hemen sporlar yapıldı. Senaryo okuyorum. Bu yeni yıldan çok keyif almaya başladım" diye konuştu.

Oyunculukta sınırlarının olduğunu söyleyen Sancaktutan, "Benim oradaki karakterimin adı da Berlin'di. Büyük bir tesadüf. Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim. Yapılması gerekiyordu.

Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklarda izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem.