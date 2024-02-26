Yapay zeka dolandırıcılarının hedefi olmuştu! Esra Erol'dan açıklama:" Şikayetimizi yaptık"

Geçmiş yıllarda çekmiş olduğu videonun içeriği yapay zeka ile değiştirilerek dolandırıcıların hedefi olan Erol, "Şikayetimizi yaptık. Bundan sonra soruşturma süreci var.

Bence gelecek çağın en büyük sıkıntısı yapay zekanın yanlış ellerde kullanılmış olması..." dedi. Sözlerine devam den güzel sunucu, "Görüntüdeki kişi benim, orada benim sesim kullanılsa bile anlatılan ifadeler bana ait değil. Zaten bir duyuru yapacak olsak kendi platformumuzdan yapıyoruz" diyerek uyarıda bulundu.

O ZAMAN DANS

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Kapadokya'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, "Yüreğime Ektim Seni", "Deniz Gözlüm", "Bu mu Sevda", "Vefasız" ve "Kaç Kere" gibi hit şarkılarını ve pop müziğin sevilen şarkılarını seslendirdi. Kapadokyalılar, Arıca'nın şarkılarıyla dans ettiler.