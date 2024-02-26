Yapay zeka dolandırıcılarının hedefi olmuştu! Esra Erol'dan açıklama:" Şikayetimizi yaptık"

Esra Erol, Playland Eğlence Merkezi'nde gerçekleşen yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı.
Esra Erol, Playland Eğlence Merkezi'nde gerçekleşen yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı.
Geçmiş yıllarda çekmiş olduğu videonun içeriği yapay zeka ile değiştirilerek dolandırıcıların hedefi olan Erol, "Şikayetimizi yaptık. Bundan sonra soruşturma süreci var.
Bence gelecek çağın en büyük sıkıntısı yapay zekanın yanlış ellerde kullanılmış olması..." dedi. Sözlerine devam den güzel sunucu, "Görüntüdeki kişi benim, orada benim sesim kullanılsa bile anlatılan ifadeler bana ait değil. Zaten bir duyuru yapacak olsak kendi platformumuzdan yapıyoruz" diyerek uyarıda bulundu.
O ZAMAN DANS
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Kapadokya'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, "Yüreğime Ektim Seni", "Deniz Gözlüm", "Bu mu Sevda", "Vefasız" ve "Kaç Kere" gibi hit şarkılarını ve pop müziğin sevilen şarkılarını seslendirdi. Kapadokyalılar, Arıca'nın şarkılarıyla dans ettiler.
EROL EVGİN RÜZGARI
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de müzikseverlerle buluştu. Hayranlarının mekanı tıklım tıklım doldurduğu gecede sanatçı, "Sevdan Olmasa", "Rüya", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" ve "Ateşle Oynama" gibi anılarımıza damga vurmuş şarkılarının tamamını müzikseverlerle birlikte söyledi.
YASMİN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!
"Kardeşlerım"de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Cansu ve annesinin gelişi Aybike ve Oğulcan'ı şoke ederken evde de huzur kalmaz. Ancak durumdan şüphelenen ikili, gerçek kardeşleri olup olmadıklarını öğrenmek için DNA testi yaptırırlar. Ömer ise Asiye'nin yokluğunda Emel'e sahip çıkmaya ve evi geçindirmeye çalışır.
SÜREYYA AKİF'İN BAŞINI YAKTI!
Emel'in okul gezisinden mahrum kalmaması için okuldaki öğrencilerle yarışmaya katılırlar. Oradan kazandıkları para ile Emel'i okul gezisine gönderir. Tolga'dan şüphelenen Yasmin, bilgisayarını alır. Ayaz'ın yardımı ile Tolga'nın sildiği videoyu bulur ve gerçekleri öğrenir. Akif ise Süreyya ile baş başa yemek planlar. Ancak Süreyya, hem kendini hem Nebahat'i idare etmesine kızar ve o akşam çektikleri samimi fotoğrafı Nebahat'e gönderir.
HESAP POLEMİĞİ!
Esra Sönmezer, yeni yaşını lüks mekân yerine doğa ile iç içe kutlamayı tercih etti. Doğum günlerindeki "Kendin öde" sistemine karşı olduğunu ifade eden oyuncu, "Lüks mekanlarda doğum günü organize edip utanmadan 'Fix menü 2 bin TL' diye mesaj atıyor. Madem senin doğum gününde yediğimi, içtiğimi ödeyeceğim o zaman beni çağırma... Yeni moda doğum günü partilerinin birçoğu yediğini içtiğini öde sistemi oldu. Ne arkadaşlık ne dostluk kaldı. Böyle insanları hayatımdan çıkarıyorum" diye konuştu.
AKIMA UYDU!
Aslı Turanlı, Milano Moda Haftasın'da 'Mob Wife' akımına uydu. Turanlı, güzelliği kadar Christopher Esber imzalı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Mob Wife, mafya eşlerinin abartılı giyim tarzlarını yansıtıyor. Bu trend, 80'li yılların mafyatik yapımlarında rol almış kadınların çarpıcı stillerden, göz kamaştıran aksesuarlarından ve gösterişli kıyafet seçimlerinden ilham alıyor.
BEN BİLMEM EŞİM BİLİR!
Şef Danilo Zanna, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Alışveriş merkezinde vakit geçiren Zanna, günlerdir tartışılan erkeklerin 'estetik' yaptırması ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Zanna, "Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa onu yapmalı... Eğer ruh eşim isterse yaptırırım" şeklinde konuştu.
AVRUPA GÜZELİ!
Elmas Yılmaz, 24 Şubat 2024 gecesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil etti. Yılmaz, kendisi Miss Europe unvanını alarak ülkesini gururlandırdı. Güzel isim, "Ülkeme 'Avrupa Güzeli' unvanını kazandırdığım için mutlu ve gururluyum" açıklamasını yaptı.
BURNUNDAN GETİRİRİM!
Melek Mosso önceki akşam Kıbrıs'taki Acapulco Hotel'de sahne aldı. Son dönemde sahne kıyafetlerinin çok dikkat çekmesi hakkında konuşan Mosso, "Modacımın elinin değdiği yerde çiçekler açıyor ama sadece bana açıyor, çalıştığı başka sanatçılarda var ancak çok fazla açılmasını istemiyorum, bedenime iyi bakıyorum bu kıyafetlerle de taçlandırıyorum" dedi.
EŞİ ZORLANIYOR!
Sevgililer Günü'nü toplantıyla geçirdiğini söyleyen Mosso, "14 Şubat'a çok takılan biri değilim, ama doğum günü benim için çok önemlidir. Hediye isterim ve sürpriz beklerim. Eğer istediğim gibi olmazsa herkesin burnundan getiririm, böyle iğrenç biriyim" diyerek kahkaha attı ve eşinin doğum gününde zorlandığını söyledi.
İZMİR'DE İMPARATOR GECESİ!
İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra ilk kez İzmirli hayranlarıyla buluştu. 3 saate yakın sahnede kalan Tatlıses, hayranlarına müzik ve eğlence dolu bir gece armağan etti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı, müzikseverleri kırmayarak istek parçalarını da seslendirdi. Efsanevi performansı ve unutulmaz şarkılarıyla dolu geçen gece, unutulmaz anılara sahne oldu.
ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Eyüpspor'un genç ve başarılı kalecisi Berke Özer, geçtiğimiz gün Maslak'ta abisi Hüseyin Özer ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilip mağazalarda yeni sezon ürünlerini inceleyen ünlü isim, çeşitli yerlerden alışveriş yaptı. Özer, poz vermeyi de ihmal etmedi.
BEYAZ KUĞU
Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, 22 Şubat Cuma günü İzmir'de emsalsiz sesi ve muhteşem performansı ile yüzlerce hayranıyla yine büyüledi. Gecenin en dikkat çekici detaylarından biri ise Ersoy'un kıyafeti oldu. Diva, ünlü modacı Tolga Çam imzasını taşıyan 3,5 metre kuyruklu beyaz straplez elbisesi ile yine farkını konuşturdu.
SÜRPRİZ KONUK!
Berdan Mardini, fenomen olan 'Hep Yek' filminin yeni serisi olan 'Hep Yek Aşiret' filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. Sanatçı, çekimleri devam projede aşiret ağasının marjinal oğlunu canlandırdı. Mardini, "Böyle bir yapımda olduğum için mutluyum. İzleyicileri komik bir film bekliyor. Sete geldiğimden beri gülüyorum" dedi.