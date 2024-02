"Bir Sivaslı sevmeden ölmeyin" | Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den şaşkınlık yaratan açıklamalar...

2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedi'' demişti. Güzel oyuncu önceki gün de bir reality şov programına katıldı. "Her ortamda 10 kişiden 2'si Sivaslı çıkıyor. Sen de bir Sivaslı olarak bu konuda ne düşünüyorsun? Her yerdesiniz diyebilir miyiz?" şeklindeki esprili soruya şu yanıtı verdi: Evet her yerdeyiz diyebiliriz, Siz de bir Sivaslı sevmeden ölmeyin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN