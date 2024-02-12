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"Bir Sivaslı sevmeden ölmeyin" | Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den şaşkınlık yaratan açıklamalar...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir programda memleketine olan aşkını dile getirdi. Deniz, ‘’Bir Sivaslı ölmeden sevmeyin’’ diyerek memleketine selam gönderdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:06
Bir Sivaslı sevmeden ölmeyin | Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’den şaşkınlık yaratan açıklamalar...

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündemini oldukça meşgul eden bir isim.

Daha önce katıldığı programlarda dobra dobra konuşan güzel oyuncu, geçirdiği estetik operasyonlarıyla ilgili yapılan olumsuz yorumlara tepki göstermişti. "Benim için inanılmaz zor bir süreçti.

2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedi'' demişti. Güzel oyuncu önceki gün de bir reality şov programına katıldı. "Her ortamda 10 kişiden 2'si Sivaslı çıkıyor. Sen de bir Sivaslı olarak bu konuda ne düşünüyorsun? Her yerdesiniz diyebilir miyiz?" şeklindeki esprili soruya şu yanıtı verdi: Evet her yerdeyiz diyebiliriz, Siz de bir Sivaslı sevmeden ölmeyin.

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