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Yeni yılda da yine birinci! Kantar Medya verileri açıkladı: Ocak’ta da en çok izlenen televizyon kanalı ATV oldu

ATV, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 8 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, 2024’e birincilikle başlayarak Ocak’ta da en çok izlenen televizyon kanalı oldu!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Yeni yılda da yine birinci! Kantar Medya verileri açıkladı: Ocak’ta da en çok izlenen televizyon kanalı ATV oldu

30 yıldır imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran atv, zirvede olmaya devam ediyor.

Ocak ayında "2 Kategoride Birinci" Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR"
Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları atv'yi vazgeçilmez yaptı.

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