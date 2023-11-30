P’estetik! Umut Akyürek alın daraltma estetiği yaptırdı

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek sanatçı Umut Akyürek, yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Yıllardır birçok kez bıçak altına yatan Akyürek, daha önce pek duyulmamış alın daraltma operasyonu yaptırdı.





Daha önce yüzüne botoks ve dolgu gibi birçok işlem yaptıran sanatçı, son olarak hasta yatağından bir paylaşım yaparak alın daraltma ameliyatı geçirdiğini söyledi. İşleminin başarılı geçtiğini söyleyen Akyürek, "Ameliyatım başarılı geçti ve geceyi hastanede geçirdim. Bu operasyon ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlandı. Yaklaşık 1 saat sürdü. Şişlik, ödem ve morarma yok" ifadelerini kullandı.



