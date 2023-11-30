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P'estetik! Umut Akyürek alın daraltma estetiği yaptırdı

Daha önce birçok kez estetik işlem yaptıran 50 yaşındaki sanatçı Umut Akyürek, bu sefer de alın daraltma operasyonu geçirdi. Akyürek, “Ameliyatım başarılı geçti” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
P’estetik! Umut Akyürek alın daraltma estetiği yaptırdı

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek sanatçı Umut Akyürek, yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Yıllardır birçok kez bıçak altına yatan Akyürek, daha önce pek duyulmamış alın daraltma operasyonu yaptırdı.



Daha önce yüzüne botoks ve dolgu gibi birçok işlem yaptıran sanatçı, son olarak hasta yatağından bir paylaşım yaparak alın daraltma ameliyatı geçirdiğini söyledi. İşleminin başarılı geçtiğini söyleyen Akyürek, "Ameliyatım başarılı geçti ve geceyi hastanede geçirdim. Bu operasyon ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlandı. Yaklaşık 1 saat sürdü. Şişlik, ödem ve morarma yok" ifadelerini kullandı.

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