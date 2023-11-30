Eski eşinden Ufuk Özkan'a nafaka cevabı: "Hakkımı helal etmiyorum"

KONSERE YOĞUN İLGİKONSERE
Mehmet Fatih Yalçınkaya heyecanı büyüyor. Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu kültür ve sanat yolculuğunun başlangıcını 'Ay Işığı' adını taşıyan albüm ile veren Mehmet Fatih Yalçınkaya, verdiği konserlerle dinleyicileri büyülemeye devam ediyor. Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla konser için Yalçınkaya, yetenekli müzisyenlerle kurduğu orkestra ile konser programına devam edecek. Konser yarın saat 20.30'da başlayacak. Konserin tüm biletleri tükendi.
ÖLÜMÜNE KANKAYIZ
Demet Şener ve Özge Ulusoy, önceki gün Kozyatağı'ndaki bir güzellik merkezindeydi. Geçtiğimiz günlerde beraber fotoğraf paylaşan ikili, birbirlerini öve öve bitiremedi. Ulusoy, "Biz iyi arkadaşız. Mümkün mertebe beraber vakit geçiriyoruz. O yüzden de o fotoğrafı paylaştık. Çok iyi anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ölümüne kankayız tarzı ayrılmaz bir ikiliz" dedi. Şener ise, "Özge ile ayrı bir dostluğumuz var. Sık sık bir araya geliyoruz. Şehir dışına işlere gittiğimizde, sık sık dedikodu yapıyoruz" dedi.
HER DAİM ŞIK
Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, daha sonra oğlu Karan ile birlikte çocuk eğlence merkezine yöneldi. Burada keyifli ve eğlenceli vakit geçiren anne-oğul, meydan katında bulunan bir restoranda öğlen yemeği yedi.
EKSİK GİDERDİLER
'Survıvor'a katılan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Alışveriş yapan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Eksiklerini ve birkaç dekoratif eşya almaya geldiklerini söyleyen ikilinin, neşeli ve sempatik halleri dikkatlerden kaçmadı.
ROL YAPMIYORUM!
Anıl Alan, son teklisi Ayrılık Vakti'nin geri dönüşlerinden çok memnun olduğunu söyledi. Alan, "Ben kendim olmayı seviyorum. Sosyal medyada başka, gerçek hayatta çok başka karakterlerde olan insanlar tanıyorum. Bu camiada rol yaparak tutunan çok şarkıcı var. Ben rol değil müzik yapıyorum" dedi.