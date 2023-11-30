Eski eşinden Ufuk Özkan'a nafaka cevabı: "Hakkımı helal etmiyorum"

Uzun süredir Siroz hastalığı ile mücadele eden ve tedavi sonrası eski sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, önceki gün Etiler'deydi. Özkan, "Sağlığım ve moralim çok şükür yerinde ama ilaç tedavim devam ediyor. Şimdi benim gibi oyuncu olan Sibel Osmanoğlu ile yeni bir ilişkiye başladım ve çok mutluyum" dedi.

'DÜZENLEME BEKLİYORUM'

"Eski eşiniz Nazan Özen'le de nafaka yüzünden birçok olay yaşadınız şimdi durum ne"? sorusuna, "Ben bu nafaka ile ilgili Meclis'ten yeni bir düzenleme geleceğine inanıyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Oğlum olduğu için daha fazla o kadın hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.(Aydın Hamza)