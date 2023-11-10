ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! Gülayşe kardeşlerini...

Dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır! Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır.
KÖKSÜZLER BİR ARADA!
İnsanın canını en çok sevdiği yakar ama sevdiğinden uzak kalmak daha da burkar yüreğini. Gülayşe daha fazla karşı koyamaz ve canından fazla sevdiği Ateş Kuşları'nı affeder. Ancak 25 yıl sonraki 6 Köksüz'ün büyük kavuşması Mercan'ın tutuklanmasıyla bölünür! Mercan neden tutuklandı?