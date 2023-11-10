ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! Gülayşe kardeşlerini...

Dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır! Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır.