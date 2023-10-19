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Tempoya devam! Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu: Tempo devam edeceğiz

Oyuncu Ayhan Bozkurt'un başarı öyküsünün mizahla buluşmuş anlatımı, ''Olmayınca Olmuyor'' adlı oyunu, önceki akşam Maslak'ta seyirci ile buluştu. Oyuna katılanlar arasında Ahu Yağtu da vardı. İşte sziler için derlediğimiz TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ekim 2023 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:01
Tempoya devam! Kardeşlerim dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu: Tempo devam edeceğiz

Oyuncu Ayhan Bozkurt'un başarı öyküsünün mizahla buluşmuş anlatımı, ''Olmayınca Olmuyor'' adlı oyunu, önceki akşam Maslak'ta seyirci ile buluştu. Oyuna katılanlar arasında Ahu Yağtu da vardı. 'Kardeşlerim' dizisinin son hızıyla devam ettiğini söyleyen Yağtu, "Setten buraya geldim. Bizim için güzel bir sezon açılışı oldu. Aynı tempo devam edeceğiz" dedi. (Doğan SAVAŞ)



GÜZİDE İKİLEMDE KALIYOR
Aldatmak" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir. Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

İPEK'LE TANIŞIYOR!
Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.



SER VERİP SIR VERMEDİ!
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Fatma Toptaş, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Şef Gürkan Topçu'yla yollarını ayırmıştı. Üç yıl önce nişanlanan ünlü çiftin, evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Ayrılığın ardından Maslak'ta ortaya çıkan Toptaş, gazetecilerin, "Gürkan Topçu ile ayrıldığınız yazıldı. Ayrılığın nedenleri nelerdir?" sorusuna, "Ayrıldığımız doğru... Ayrılığın nedenleri bize kalsın" dedi.



KEYİFLER YERİNDE!
Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Ümit Davala, önceki gün eşi Başak Davala ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. İkili geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra soluğu meydan katında bulunan bir restoranda aldı. Burada kahve eşliğinde koyu bir sohbete dalan çiftin, keyfi bir hayli yerindeydi.



BÜYÜK JEST
Tanyeli 5 aydır İstanbul'da özel bir hastanede pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Tedavisinin kalanını Küba'da devam etmeye karar veren Tanyeli, cumartesi gecesi Küba'ya uçacak. Tanyeli'nin İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin masraflarını yakın dostları Zara, Hakan Altun ve Haluk Levent kapattı.



KAHVESİZ ASLA!
Ekranların sevilen isimlerinden Yasemin Allen geçtiğimiz gün Levent'te bir AVM'deydi. Yakın zamanda yeni projeler olduğunu belirten Allen, alışveriş turuna çıktığını söyledi. Alışverişe başlamadan önce kahvesini de alan güzel oyuncu, objektiflere böyle poz verdi.



ACIM BÜYÜK
Geçtiğimiz günlerde babası Kadir Emrah Özpirinçci'yi toprağa veren Özge Özpirinçci, Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Babasının yasını tutan güzel oyuncu, gazetecileri karşısında görünce, "Arkadaşlar acım var. Bugün konuşmak istemiyorum" diyerek aracına binip evinin yolunu tuttu. (Aydın HAMZA)

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