Tempoya devam! Kardeşlerim dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu: Tempo devam edeceğiz

Oyuncu Ayhan Bozkurt 'un başarı öyküsünün mizahla buluşmuş anlatımı, ''Olmayınca Olmuyor'' adlı oyunu, önceki akşam Maslak'ta seyirci ile buluştu. Oyuna katılanlar arasında Ahu Yağtu da vardı. 'Kardeşlerim' dizisinin son hızıyla devam ettiğini söyleyen Yağtu, "Setten buraya geldim. Bizim için güzel bir sezon açılışı oldu. Aynı tempo devam edeceğiz" dedi. (Doğan SAVAŞ)





GÜZİDE İKİLEMDE KALIYOR

Aldatmak" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir. Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

İPEK'LE TANIŞIYOR!

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.