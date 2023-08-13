Galatasaraylı futbolcu Bodrum’da fena dayak yedi!

Ertesi gün Yalıkavak Marina 'da bir mekana yine arkadaşları ile eğlenmeye gitmiş ama bu sefer 3 erkek. Mekanın içinde yine eğlencenin dozunu kaçıran ve birkaç müşterinin şikayeti üzerine mekandan atılmış.





GÖREVLİ VE VALELERE KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Daha sonra "siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" dedikten sonra mekanın güvenlik görevlilerine ve valelerine küfür edince, ortalık karışmış. Eskilerin ünlü futbolcusu ve iki arkadaşı, tabiri caizse eşşek sudan gelinceye kadar dayak yemiş. En son güvenlikten ve valelerden özür dilemek zorunda kalan ünlü isim ve arkadaşları, tıpış tıpış kaldıkları otelin yolunu tutmuşlar.