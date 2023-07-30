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Demet Akalın kesenin ağzını açtı! Çeşme'de 10 bin liraya kiraladığı locada...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın aldığı kilolardan dolayı kendini 10 bin TL’ye kiraladığı özel locaya kapattı. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, her sene olduğu gibi yaz tatillerini kızları Hira ile birlikte Çeşme'de geçiriyor.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Demet Akalın kesenin ağzını açtı! Çeşme’de 10 bin liraya kiraladığı locada...

Demet Akalın yoğun geçen konserler sonrası soluğu Çeşme'deki evinde aldı. Akalın ve ailesi, önceki gün bir beachte görüntülendi. Şarkıcı, aldığı kiloları gizlemek amacıyla günlüğü 10 bin TL'ye loca kiraladı.

Eşi Okan Kurt ve kızı Hira, gün boyu denizin keyfini çıkartırken Demet Akalın locasından çıkmadı. Elinden telefonunu düşürmeyen Akalın, gazetecilere görüntü vermemek için arkadaşlarıyla kiralamış olduğu locada vakit geçimeyi tercih etti.



Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, her sene olduğu gibi yaz tatillerini kızları Hira ile birlikte Çeşme'de geçiriyor. (Ercan AKGÜN)

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