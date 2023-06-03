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    Tanem Sivar ailesiyle İstanbul yerine neden Bodrum'u tercih ettiğini anlattı

    Tanem Sivar, iki çocuğu ve eşiyle neden İstanbul’da eşinin ailesini ait olan yalı yerine Bodrum’da yaşadığını açıkladı: “İstanbul’da artık çocukluk yaşanmıyor. Şimdi okuldan çıkıyorlar keçilerin yanında, ineklerin, atların yanından yürüyorlar”

    Keçileri kaçırmayın!

    İki çocuğunun babası Edhem Dirvana ile uzun süredir kışları Bodrum, yazları ise Bozburun'da yaşayan Tanem Sivar, önceki gün bir davet için İstanbul'a geldi.

    Şehir hayatından uzak yaşamanın kendisine ve çocuklarına iyi geldiğini söyleyen güzel sunucu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklara güzel bir çocukluk hediye edebilmek için Bodrum'a yerleştim. Türkiye'de istediğin kadar maddi olarak varlıklı ol İstanbul'da artık çocuklarına bir çocukluk hediye edemiyorsun.

    Okuldan çıkıyorlar keçilerin yanında, ineklerin, atların yanından yürüyorlar. Temiz havada toprakla, esnafla iç içe yaşıyorlar." İstanbul'a yine de aşık olduğunu söyleyen Tanem Sivar, ekledi: "İstanbul'u özlediğim için ayda birkaç gere kere gelerek giyinip süslenip buraya gelip arkadaşlarımı görüp, paramı kazanıp dönüyorum.

        " Bu arada Tanem Sivar'ın kayınvalidesi Zeynep Dirvana'nın geçtiğimiz sene Kanlıca'daki tarihi yalısında 21 yıldır kiracı olan iş adamı Ali Karacan'a açtığı "tahliye davası" sürüyor.

        Zeynep Hanım, dava dilekçesinde Tanem Sivar ve iki çocuğuyla Bodrum'da yaşayan oğlu Edhem Dirvana'nın İstanbul'a geri dönme kararı aldığı için yalının tahliye edilmesini talep etmişti. Ancak görünen o ki; güzel sunucu ve eşi, şimdilik İstanbul planlarını rafa kaldırdı.

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        Loca efendi
        Haberler Saklambaç Tanem Sivar ailesiyle İstanbul yerine neden Bodrum'u tercih ettiğini anlattı
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