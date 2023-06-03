Tanem Sivar ailesiyle İstanbul yerine neden Bodrum'u tercih ettiğini anlattı

Şehir hayatından uzak yaşamanın kendisine ve çocuklarına iyi geldiğini söyleyen güzel sunucu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklara güzel bir çocukluk hediye edebilmek için Bodrum'a yerleştim. Türkiye'de istediğin kadar maddi olarak varlıklı ol İstanbul'da artık çocuklarına bir çocukluk hediye edemiyorsun.
Okuldan çıkıyorlar keçilerin yanında, ineklerin, atların yanından yürüyorlar. Temiz havada toprakla, esnafla iç içe yaşıyorlar." İstanbul'a yine de aşık olduğunu söyleyen Tanem Sivar, ekledi: "İstanbul'u özlediğim için ayda birkaç gere kere gelerek giyinip süslenip buraya gelip arkadaşlarımı görüp, paramı kazanıp dönüyorum.