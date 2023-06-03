Tanem Sivar ailesiyle İstanbul yerine neden Bodrum'u tercih ettiğini anlattı

Şehir hayatından uzak yaşamanın kendisine ve çocuklarına iyi geldiğini söyleyen güzel sunucu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklara güzel bir çocukluk hediye edebilmek için Bodrum'a yerleştim. Türkiye'de istediğin kadar maddi olarak varlıklı ol İstanbul'da artık çocuklarına bir çocukluk hediye edemiyorsun.