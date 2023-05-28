Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu’nun boşanma davasında ilginç gelişme: Damadın milyonluk tazminat talebi alay konusu oldu!

Damadın aksine bir çocuk annesi Gizem Hanım ise eşinden ne nafaka istiyor ne de tazminat! Damat beyin bu hamlesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter ve Instagram'da 10 milyon TL'lik tazminat talebi için "Tazminat isteyen damadı da ilk defa görüyorum", "Bu parayı talep etmek için ne yapmış; çocuğu mu 9 ay karnında taşımış", "Yıl 2023 ve hala zengin kadın avcıları var" gibi yorumlar yapıldı.

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