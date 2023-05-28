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    Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu’nun boşanma davasında ilginç gelişme: Damadın milyonluk tazminat talebi alay konusu oldu!

    Eylül 2020’de evlenen Eylül Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu’nun boşanma davasında ilginç gelişme... Gizem Hanım, Şubat 2022’de doğan oğlunun babasından tek kuruş tazminat ve nafaka istemezken; damat 10 milyon TL’lik tazminat talep etti. Sosyal medyada Koray Helvacıoğlu’nun tavrı, alay konusu oldu.

    Damat alayı!

    Ünlü iş adamı Kaya Sabancı'nın küçük kızı Gizem Sabancı ile Ankaralı iş adamı Yılmaz Helvacıoğlu'nun oğlu Koray Helvacıoğlu, Eylül 2020'de dünya evine girdi.

    Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi olan Yalçın Sabancı'nın kardeşi Kaya Sabancı'nın kızı olan Gizem Hanım, Temmuz 2022'de evliliği bitirme kararı alıp Eylül 2022'de de eşine fiziksel ve psikolojik şiddet iddiasıyla boşanma davası açtı.

    Kendisinin ve Şubat 2022'de dünyaya gelen çocuğunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Gizem Sabancı, eşinden korunma ve uzaklaştırma kararı da aldırtmıştı. Karar, Koray Bey'in itirazıyla kalkmıştı. Ancak ikili arasındaki sular durulmadı.

        MASRAFLAR SABANCI AİLESİ'NDEN
        Evli kaldıkları süre boyunca Sabancı Ailesi'ne ait Zincirlikuyu'daki lüks rezidans dairede yaşayan, yaz tatillerini de yine Sabancı Ailesi'ne ait Türkbükü'ndeki değeri 200 milyon TL'yi bulan villada tatil yapan Koray Helvacıoğlu, Gizem Sabancı'dan 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL de manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL tazminat talep etti.

        Damadın aksine bir çocuk annesi Gizem Hanım ise eşinden ne nafaka istiyor ne de tazminat! Damat beyin bu hamlesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter ve Instagram'da 10 milyon TL'lik tazminat talebi için "Tazminat isteyen damadı da ilk defa görüyorum", "Bu parayı talep etmek için ne yapmış; çocuğu mu 9 ay karnında taşımış", "Yıl 2023 ve hala zengin kadın avcıları var" gibi yorumlar yapıldı.

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        Haberler Saklambaç Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu’nun boşanma davasında ilginç gelişme: Damadın milyonluk tazminat talebi alay konusu oldu!
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