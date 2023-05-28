Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu’nun boşanma davasında ilginç gelişme: Damadın milyonluk tazminat talebi alay konusu oldu!

Ünlü iş adamı Kaya Sabancı'nın küçük kızı Gizem Sabancı ile Ankaralı iş adamı Yılmaz Helvacıoğlu'nun oğlu Koray Helvacıoğlu, Eylül 2020'de dünya evine girdi.
Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi olan Yalçın Sabancı'nın kardeşi Kaya Sabancı'nın kızı olan Gizem Hanım, Temmuz 2022'de evliliği bitirme kararı alıp Eylül 2022'de de eşine fiziksel ve psikolojik şiddet iddiasıyla boşanma davası açtı.
Kendisinin ve Şubat 2022'de dünyaya gelen çocuğunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Gizem Sabancı, eşinden korunma ve uzaklaştırma kararı da aldırtmıştı. Karar, Koray Bey'in itirazıyla kalkmıştı. Ancak ikili arasındaki sular durulmadı.