Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam eşi Sinem Kobal ile Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
2016'dan beri evli olan ve iki kızları olan ünlü çift, ellerini bir an olsun bırakmayarak "Aşkımız ilk günkü gibi taze" der gibiydi....
Yeni projeleriyle ilgili "Şu an net bir şey yok ama evet senaryo okumalarına başladık" diyen ikili, gazetecilerin "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusuna da gülerek şöyle yanıt verdi: "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah."