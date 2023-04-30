Ateş Kuşları'nda yer yerinden oynadı: Geceye damga vurdu!

Ateş Kuşları'nın on dördüncü bölümünde şunlar yaşandı; Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla çok sarsıldı.
Ateş Kuşları'nın on dördüncü bölümünde şunlar yaşandı; Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla çok sarsıldı.
Çatal Şirin'e "Bebeği anasının koynundan kimin çekip aldığını söyle!" dediğinde Şirin'in ağlayarak yere çökmesiyle suçlu olduğundan emin olan Barbaros, büyük bir şok yaşadı ve savcıyı arayarak "Eyüboğlu davasında bir şüphelimiz daha var, Şirin Tunalı!" dedi.