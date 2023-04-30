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    Ateş Kuşları'nda yer yerinden oynadı: Geceye damga vurdu!

    ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 14. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Bölümün finalinde Barbaros’un, savcıyı arayarak annesi Şirin’in de şüpheli olduğunu söylemesi bölüme damga vurdu.

    Yer yerinden oynadı!

    Ateş Kuşları'nın on dördüncü bölümünde şunlar yaşandı; Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla çok sarsıldı.

    Barbaros, Gülayşe'yi ilk gördüğü günü, o günden beri Çatal'ın elinden kurtarmak olduğunu söyledi. Gülayşe, Barbaros'tan uzak durmak istediğini ve bir daha onun karşısına çıkmaması gerektiğini söyledi.

    AŞKINI HAYKIRDI
    Gülayşe'ye dut gibi aşık olduğunu haykıran Barbaros, ne kadar af dilese de Gülayşe gitmeyi tercih etti.

        Hacer ise Eyüboğlu davasında Menderes'ten şüphelenmeye başladı. Yıllar önce Menderes ve Nazmiye ile işbirliği yapıp suça ortak olan Çatal, kendisini kurtarmak için Şirin'i öne sürdü.

        Çatal Şirin'e "Bebeği anasının koynundan kimin çekip aldığını söyle!" dediğinde Şirin'in ağlayarak yere çökmesiyle suçlu olduğundan emin olan Barbaros, büyük bir şok yaşadı ve savcıyı arayarak "Eyüboğlu davasında bir şüphelimiz daha var, Şirin Tunalı!" dedi.

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