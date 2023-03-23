Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, önceki gün 'şiddet' iddiasıyla karşı karşıya geldi. Bu şok iddianın sahibi ise eski futbolcuyla yaklaşık iki senedir yasak aşk yaşayan fenomen Aleyna Eroğlu'ydu.
Genç kadın, Karadeniz'den bugüne dek defalarca şiddet gördüğünü hatta eski futbolcunun kendisinden aldığı 300 bin TL dahil olmak üzere birçok borcunu da geri ödemediğini iddia etti.
Geçtiğimiz akşam ise yanında bir kadınla evine gelen Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini öne sürüp eski futbolcu hakkında şikayetçi olan Aleyna Eroğlu'na yanıt gecikmedi.