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    Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!

    Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti. Eski futbolcunun eşinden yanıt gecikmedi: “Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama bu kadın yıllardır bana ve çocuklarıma psikolojik şiddet uyguluyor!”

    Tepki ’Cemre’si düştü!

    Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, önceki gün 'şiddet' iddiasıyla karşı karşıya geldi. Bu şok iddianın sahibi ise eski futbolcuyla yaklaşık iki senedir yasak aşk yaşayan fenomen Aleyna Eroğlu'ydu.



    Genç kadın, Karadeniz'den bugüne dek defalarca şiddet gördüğünü hatta eski futbolcunun kendisinden aldığı 300 bin TL dahil olmak üzere birçok borcunu da geri ödemediğini iddia etti.



    Geçtiğimiz akşam ise yanında bir kadınla evine gelen Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini öne sürüp eski futbolcu hakkında şikayetçi olan Aleyna Eroğlu'na yanıt gecikmedi.



        TÜM İDDİALARI REDDETTİ
        Batuhan Karadeniz, dün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada başta şiddet olmak üzere tüm iddiaları reddetti. Karadeniz, bahsi geçen son darp olayıyla ilgili ise şu savunmayı yaptı: "Şahıs, müvekkilin konakladığı otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır." Yaşanan bu olayla gözler ise Batuhan Karadeniz'in halen resmi olarak evli olduğu iki çocuğunun annesi Cemre Karadeniz'e çevrildi.



        'ALENEN YASAK AŞK YAŞADI'
        Geçtiğimiz sene eşine Aleyna Eroğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle boşanma davası açan Cemre Hanım, genç fenomenin 'şiddet' iddiası sonrası şunları söyledi: "Bu kadın Batuhan Karadeniz'in kız arkadaşı falan değil bahsi geçen adam benim eşim! Şiddetin her türlüsüne karşıyım fakat 1.5 senedir evli ve 2 çocuklu adamı kabul ederek kendisi bu şekilde bir ilişkiyi yaşamayı ve alenen herkese ilan etmeyi tercih etti! Bahsi geçen bu kadın, bana ve çocuklarıma da psikolojik şiddet uygulayıp hakaretler yağdırdı, beddualar etti. Hepsi de delilli ispatlı!"

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        Haberler Saklambaç Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!
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