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    Babasının ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy depresyondan çıkmak için...

    Babasının ölümüyle sarsılan ve yaşadığı bu acı olayla depresyona giren güzel manken Özge Ulusoy, vücuda enerji veren Nad Tedavisi’ne başlayacak...

    Yaş sadece bir sayı!

    Güzel manken Özge Ulusoy geçtiğimiz aylarda babasını bir trafik kazasında kaybetmiş ve zor bir döneme girmişti. Babasının ölümünü bir türlü atlatamayan ve neredeyse her gün babasını sosyal medyadan paylaşıp hatıralarda kaybolan Ulusoy, yeni bir tedaviye başlıyor.



    KENDİNİ YENİLEYECEK
    Kısa süre önce babasının trafik kazasındaki ölümüyle tarifsiz acı yaşayan ve "Suçluların yakalanması için elimden geleni yapacağım" diyen Ulusoy, yaşadığı bu zor günleri atlatmak istiyor. Ünlü manken vücuda enerji veren ve beyin yenilenmesini hızlandıran Nad Tedavisi'ne başlayacak. Çeşitli meyvelerden üretilen bu tedavi sayesinde Ulusoy, yaşlanmayı geciktirerek "Yaş sadece bir sayı" diyecek. Bu tedaviyi daha önce de yaptıran güzel manken, vücuduna yansıyan olumlu etkilerinden dolayı tekrar başlama kararı aldı.



    SİL BAŞTAN!
    Ünlü manken Özge Ulusoy, başlayacağı yeni tedavi yöntemiyle yaşlanmaya "Dur" deyip kendini baştan yaratacak.

    NAD TEDAVİSİ NEDİR?
    NAD, madde bağımlılığı ve iyileşmesi için tedavi gören bireyler için faydalıdır. Bu tedavi; istekleri ve yoksunluk belirtilerini azaltır, vücuda enerji verir ve beyin yenilenmesini hızlandırır. Ayrıca NAD, yaşlanmayı geciktirmede önemli bir rol oynar. NAD''ın yapıldığı temel maddelerden biri olan Triptofan, hindide, muzda, çiğ kakaoda, kabak çekirdeğinde ve çilekte bulunur.

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    Haberler Saklambaç Babasının ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy depresyondan çıkmak için...
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