Babasının ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy depresyondan çıkmak için...





KENDİNİ YENİLEYECEK

Kısa süre önce babasının trafik kazasındaki ölümüyle tarifsiz acı yaşayan ve "Suçluların yakalanması için elimden geleni yapacağım" diyen Ulusoy, yaşadığı bu zor günleri atlatmak istiyor. Ünlü manken vücuda enerji veren ve beyin yenilenmesini hızlandıran Nad Tedavisi'ne başlayacak. Çeşitli meyvelerden üretilen bu tedavi sayesinde Ulusoy, yaşlanmayı geciktirerek "Yaş sadece bir sayı" diyecek. Bu tedaviyi daha önce de yaptıran güzel manken, vücuduna yansıyan olumlu etkilerinden dolayı tekrar başlama kararı aldı.