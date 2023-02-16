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    Can Yaman, İtalya’da Türkiye için kampanya başlattı

    Can Yaman, geniş hayran kitlesine sahip olduğu İtalya’da Türkiye için kampanya başlattı. İtalyanlar, 1.5 milyon TL bağış yaptı.

    ’Can’dan yardım

    Kariyerini artık İtalya'da sürdüren ve ülkede geniş hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, hayranlarını depremzedeler için adeta seferber etti. Daha önce deprem bölgesine 250 bin TL'lik nakdi yardımda bulunan ünlü oyuncu, bu kez de İtalya'da kurduğu "Can Yaman For Children Derneği" aracılığı ile bir yardım kampanyası başlattı.

    Şimdiye dek iki binden fazla kişinin bağışta bulunduğu kampanya sayesinde şu ana dek 76 bin 494 Euro yani yaklaşık 1 buçuk milyon TL toplandı. Parayı Türkiye'deki bir yardım kuruluşuna bağışlayacak olan Can Yaman, şöyle dedi: "Daha yolumuz çok uzun. El ele verip, Türk halkının bu büyük felakette verdiği mücadelede onların yanında olmaya devam etmeliyiz. O yüzden bağışların sürekliliği çok önemli. Küçük bir bağış bile bir ailenin ihtiyaçlarının karşılanması sağlayabilir."



    SAÇININ TELİ İNCİNMESİN
    Derya Balta, "Hilal istediği zaman yüzünü gösteririm" diyerek bu duygusal kareyi paylaştı.
    DERYA Balta, dün de Hatay'da felaketin 90. gününde kurtarılan 10 yaşındaki Hilal'in yanındaydı. Saçları düğüm olan minik kız için kuaför getirten Balta, Hilal'e bir nebze de olsun moral verdi. Minik kızın isteğiyle örülen saçlarını ve Hilal'le sarılmış duygusal bir karesini Instagram'da paylaşan Derya Balta, duygularını şu cümleleriyle ifade etti:

    "HiLAL... Bize karanlıkta ışık oldun. Rab'bim tüm mucizeleriyle seni korusun, sağlığına kavuştursun. Beni abla olarak kabul ettiğin için, beni sevdiğin için çok şanslıyım. Ömrüm yettiğince ağzından çıkacakları bekliyor olacağım. Hadi fındığım bana dedin ya 'Ben çok güçlüyüm' diye... Bir kere daha bunu hepimize göster."



    ELİNDEN GELENİ YAPTI
    ASRIN felaketinin ardından günlerdir deprem bölgesine yardımlarda bulunan Muazzez Ersoy, Kızılay'a yaptığı bağışın ardından AFAD'a da bağış yaptı. Ersoy "Büyük bir felaket yaşadık. Ben bireysel olarak AFAD'a kendi yardımımı yaptım" diyerek gönülleri fethetti.

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    Haberler Saklambaç Can Yaman, İtalya’da Türkiye için kampanya başlattı
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