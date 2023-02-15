Yardım programı tüm TV kanallarını bir araya getiriyor! El ele veriyoruz yaraları sarıyoruz

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

AYNI ANDA EKRANDA

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını buluşturuyor. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. 85 milyon saatler 20:00'ı gösterdiğinde TV'ye kilitlenecek. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

AFAD VE KIZILAY'A...

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.