Mert Ramazan Demir’le aşk yaşadığı iddia edilen fenomen Ayşe Aslanpay: Benim gönlümün sahibi belli





GÖNLÜMDE BAŞKA BİRİ VAR

Kısa bir süre önce bir dargın bir barışık aşk yürüttüğü oyuncu Batuhan Karacakaya'dan ayrılan Ayşe Fatma Aslanpay çıkan bu iddiaları yalanladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan güzel fenomen, "Hakkımda çıkan haberlerin gerçeklik payı yoktur. Benim gönlümün sahibi de bellidir" diyerek yeni ayrıldığı Batuhan Karacaya'yı gösterdi.