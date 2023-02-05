Mert Ramazan Demir’le aşk yaşadığı iddia edilen fenomen Ayşe Aslanpay: Benim gönlümün sahibi belli

Son dönemlerde kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in, Ayşe Fatma Aslanpay ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre Mert Ramazan Demir kalbini fenomen güzele kaptırmıştı. Hatta Demir'in, Aslanpay'a mesajlar attığı ve ikilin konuşmaya başladığı iddia edilmişti.
GÖNLÜMDE BAŞKA BİRİ VAR
Kısa bir süre önce bir dargın bir barışık aşk yürüttüğü oyuncu Batuhan Karacakaya'dan ayrılan Ayşe Fatma Aslanpay çıkan bu iddiaları yalanladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan güzel fenomen, "Hakkımda çıkan haberlerin gerçeklik payı yoktur. Benim gönlümün sahibi de bellidir" diyerek yeni ayrıldığı Batuhan Karacaya'yı gösterdi.