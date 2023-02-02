İrem Derici’nin “At gibi aşığım” sözünü kime dediği ortaya çıktı! Meğerse Cem Belevi'nin...

Müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da sürekli gündemde olan İrem Derici, yeniden aşık. Geçtiğimiz günlerde "At gibi aşığım" sözleriyle merak uyandıran popçunun sevgilisi Atakan Işıktutan çıktı. Survivor yarışmasıyla adını duyuran 29 yaşındaki sporcuyla aşkını sosyal medya paylaşımları ele veren İrem Derici'nin yeni ilişkisiyle ilgili bir detay ise şaşkınlık yarattı.







DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI

Atakan Işıktutan ile İrem Derici'nin ihanetiyle sarsıldığı eski aşkı Cem Belevi, hayli sıkı dost çıktı. Belevi'nin ihaneti sonrası ünlü popçuya "çeyrek popçu" gibi lakaplar takan İrem Derici'nin yeni ilişkisi, "İntikam gibi aşk" dedirtti.

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