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    Ateş Kuşları izleyicinin kalbinde taht kurdu!

    Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, izleyiciden tam not aldı. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum alan dizinin ikinci bölümüne; Mola Yeri’nde çıkan yangın damgasını vurdu

    İzleyicinin kalbinde taht kurdu!
    Ateş Kuşları'nın ikinci bölümünde şunlar yaşandı; Zümrüt'ün kirasını ödeyebilmek için kendisine hediye edilen telefonu satmaya çalışan Gülayşe'yi gören Barbaros, onunla karşılaşmış gibi yaptı. Barbar, Gülayşe'nin saçına yapıştırdığı sakızı bahane ederek DNA testi için saç örneği aldı.



    Barbaros evine dönmek isteyen ancak kamyonetini çalıştıramayan Gülayşe'ye "Kamyoneti çalıştırırım ama bedavaya yapmam. Yemeğe çıkarken arayacağım." diyerek numarasını kaydetti.

    MOLA YERİ KARIŞTI
    Kiralarını ödemekte güçlük çeken Ateş Ailesi'nden zorla kira istemeye gelen Zümrüt ve adamları, Mola Yeri'ne ulaşıp arbede çıkardılar. Sabit'in krize girmemesi için Gülayşe, onu oyalamak amacıyla doğum günü fotoğraflarını verdi. Fotoğrafların sayısı konusunda çok hassas olan Sabit fotoğrafların sayıca eksik olduğunu fark edip krize girdi. Gülayşe, Sabit'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Sabit'in kazayla kendisini itmesi sonucu sobaya çarptı. Devrilen soba, büyük bir yangına sebep oldu. Ali, koşarak içeriye girmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu savruldu.

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