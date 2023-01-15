Ateş Kuşları rekorlar başladı! Sezonun en iyi açılış yapan dizisi

Ateş Kuşları ilk bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,50 izlenme oranı, %18,76 izlenme payı, AB'de %5,33 izlenme oranı, %13,44 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı, %15,36 izlenme payı elde etti. Ateş Kuşları Tüm Kişiler'de tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

Dizinin ilk bölümünde; 23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan Köksüzler'den 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu. Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya...