Burhan Çaçan'ın ölümündeki anjiyo gerçeğini Nuri Alço açıkladı: "Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi"

Türk Halk Müziğinin usta ismi Burhan Çaçan, önceki sabah yürüyüşten Florya'daki evine döndükten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sanat camiası büyük üzüntü yaşadı. 62 yaşındaki müzisyen için dün Fatih Camii'ndeki cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Çaçan'ın naaşı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan ünlü oyuncu Nuri Alço, "Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayanede 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi. Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi. Akşamında da evde gidiyor" dedi. Başkan Erdoğan da Twitter'dan taziye mesajı yayınladı: Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.