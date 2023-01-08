Tülin Şahin ile Portekizli eski eşi Pedro De Noronha arasında 'mahrem fotoğraf' krizi

Model Tülin Şahin ile Portekizli eski eşi Pedro De Noronha arasında sular durulmadı! Kızları Siena'nın velayeti konusunda anlaşamayan ikili arasında bu kez de fotoğraf krizi çıktı. Buna göre Tülin Şahin, işadamı Pedro De Noronha'nın sosyal medyadan kendisine ait mahrem fotoğrafları paylaştığını görünce mahkemeye başvuru yaptı.
Noronha hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak işadamı paylaşımlara devam edince hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Noronha, son olarak kızı Siena'nın bezli ve yarı çıplak fotoğraflarını paylaştı! Şahin, fotoğraflara erişim talebi getirilmesi için soluğu adliyede aldı.
Pedro De Noronha hakkında soruşturma açıldı.
Noronha hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak işadamı paylaşımlara devam edince hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Noronha, son olarak kızı Siena'nın bezli ve yarı çıplak fotoğraflarını paylaştı! Şahin, fotoğraflara erişim talebi getirilmesi için soluğu adliyede aldı.
Pedro De Noronha hakkında soruşturma açıldı.