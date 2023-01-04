Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın İstanbul’a dönüşü, yalı davasına takılı kaldı!

Merhum Dr. Süleyman Dirvana'nın eşi Zeynep Dirvana'nın geçtiğimiz sene Kanlıca'daki tarihi yalısında 21 yıldır kiracı olan iş adamı Ali Karacan'a açtığı "tahliye davası" sürüyor. Zeynep Hanım, dava dilekçesinde Tanem Sivar ve iki çocuğuyla Bodrum'da yaşayan oğlu Edhem Dirvana'nın İstanbul'a geri dönme kararı aldığı için yalının tahliye edilmesini talep etmişti. İddiaya göre yalıya şu anda 150 bin TL kira ödeyen Ali Karacan ise 2019 Eylül'ünden beri "Evi boşaltıyorum" diyerek Zeynep Dirvana'yı oyaladı.
YAZIN BOZBURUN, KIŞIN BODRUM
Hatta yine iddiaya göre Karacan, Zeynep Dirvana'nın son dönemde talep ettiği 500 bin TL'lik kira bedelini ise "Maddi durumum yok" diye geri çevirdi. Bir türlü çözüme kavuşamayan yalı davası nedeniyle de 2022 Eylül'ünde büyük oğulları Süleyman'ın eğitim hayatı için İstanbul'a dönmeyi planlayan Tanem Sivar ile Edhem Dirvana, mecburen kışı Bodrum'da yazı ise Bozburun'da geçirmeye devam ediyor.
Zeynep Dirvana, oğlu Edhem, gelini Tanem Sivar ve torunlarıyla şimdilerde Bodrum'da yaşıyor.
Tanem Sivar, ailesiyle yaz aylarını Bozburun'da; kışı ise Bodrum'daki evinde geçiriyor.