Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın İstanbul’a dönüşü, yalı davasına takılı kaldı!





YAZIN BOZBURUN, KIŞIN BODRUM

Hatta yine iddiaya göre Karacan, Zeynep Dirvana'nın son dönemde talep ettiği 500 bin TL'lik kira bedelini ise "Maddi durumum yok" diye geri çevirdi. Bir türlü çözüme kavuşamayan yalı davası nedeniyle de 2022 Eylül'ünde büyük oğulları Süleyman'ın eğitim hayatı için İstanbul'a dönmeyi planlayan Tanem Sivar ile Edhem Dirvana, mecburen kışı Bodrum'da yazı ise Bozburun'da geçirmeye devam ediyor.