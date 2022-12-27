Özge Ulusoy açtı ağzını yumdu gözünü: Parasını mı isteyeceksin?

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy günlerdir isyan ediyor. Olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ileri süren Ulusoy, "Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir" diyerek kazaya sebebiyet verdiği için tutuklanan şoförün çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Sürücü tutuklanıp, cezaevine gönderildi ancak Ulusoy, kaza sonrası verilen ifadelere ve olay yeri krokisinin doğru olmadığını iddia etti.