Özge Ulusoy açtı ağzını yumdu gözünü: Parasını mı isteyeceksin?

Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy günlerdir isyan ediyor. Olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ileri süren Ulusoy, "Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir" diyerek kazaya sebebiyet verdiği için tutuklanan şoförün çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Sürücü tutuklanıp, cezaevine gönderildi ancak Ulusoy, kaza sonrası verilen ifadelere ve olay yeri krokisinin doğru olmadığını iddia etti.
"ARABAM ARABAM" DİYE AĞLIYOR
Öte yandan sosyal medyadan da söylemlerine devam eden ünlü manken " Yoldan geçenler 'Arabam arabam" diye ağladığını söylüyorlar. Bırakın baş sağlığı dilemeyi babamı suçlayarak arabanın tamir masrafını da bizden mi isteyecekler acaba?" dedi.
"YALANLARINIZI PLANLADINIZ"
Üst üste sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü manken kaza sonrası toplu halde konuşmaların yapıldığı fotoğrafı yayınlayarak, "Babam hastanede cansız yatarken siz arabanızın arkasında yalanlarınızı planlıyordunuz! Ölen kimsesiz sahipsiz bir insan ya da küçük bir çocuk olsaydı ne olacaktı?" diyerek plan yapıldığını iddia etti.