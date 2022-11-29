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    Oğuzhan Uğur'la evlendikten sonra 4 kilo alan Demet Özdemir acil durum ilan etti | Saklambaç haberleri

    Evlendikten sonra dört kilo alan Demet Özdemir, acil durum ilan etti! Haftanın dört günü pilates yapıp ‘aralıklı oruç diyeti’ yöntemiyle beslenen güzel oyuncu, bir ayda dört kilo birden verdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 29 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Acil durum!

    Popçu Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos'ta evlenen Demet Özdemir de geleneğe uydu. Hemen hemen her yeni evli gibi kilo alan güzel oyuncu, 58 kiloya çıkınca işi hemen sıkı tuttu. Haftanın dört günü pilates yapmaya başlayan 30 yaşındaki güzel, beslenme düzeninde de değişikliğe gitti. Demet Özdemir, Hollywood starları arasında başlayan bizim ünlüler arasında da popüler olan 'aralıklı oruç diyeti' yapmaya başladı. Akşam yemeğini saat 18.00 gibi yedikten sonra sadece sıvı tüketen Demet Özdemir, ertesi gün de kahvaltıyı es geçip öğle saatlerinde yemek yiyor.



    58'DEN 54 KİLOYA DÜŞTÜ
    Hayatından karbonhidratı neredeyse tamamen çıkartan güzel oyuncu, bu sayede de bir ayda dört kilo zayıflayıp 54 kiloya indi. Bu arada Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde de "Çok nadir yemek yapıyorum ama elimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Anneme bazen sipariş veriyoruz çünkü hiçbir yemek annelerin yaptığı gibi olmuyor. Oğuzhan ise mutfağa hiç girmiyor" demişti.



    RESMEN ARNAVUT
    Grammy ödülünü 3 kez alan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Tiran'da düzenlenen törenle Arnavutluk vatandaşlığı aldı. 26 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, "Ülkemi ve halkımı temsil etme fırsatına sahip olmak benim ve ailem için büyük bir onur" dedi. Cumhurbaşkanı Begaj da Dua Lipa için "Arnavutluk'a, Kosova'ya ve dünyanın neresinde Arnavut varsa ona en büyük gururu yaşatmış bir sanatçı o" ifadesini kullandı.



        ZENGİNLİĞİN KARESİ
        Şimdilerde eşi Hacı Sabancı ile ABD Brooklyn'de olan Nazlı Sabancı, önceki gün paylaştığı bu kareyle fotoşov yaptı. Kolundaki 1.5 milyon TL'lik saatiyle dikkat çeken sosyetik güzelin bileklikleri 300 bin TL, tektaş yüzüğü de yine 1 milyon TL'ydi. Nazlı Sabancı'nın bir kafede kahve içerken çekilen bu karesi "Zenginliğin fotoğrafı" olarak yorumlandı.



        SOĞUK KAÇIŞI
        Güzel oyuncu Ahu Yağtu, önceki gece Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Yağtu, soğuk havadan dolayı yanındaki arkadaşlarına, "Hadi hızlıca girin. Çok soğuk" diye seslendi. Ardından muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Ahu Yağtu, çıkışta da sorulara yanıt vermedi. (Doğan SAVAŞ)



        EMRE'NİN ASALETİ
        Emre Kaya, tüm söz ve bestelerin kendisine ait olduğu albümü 'Yüzüme Söyle' ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Bir senelik aranın ardından yeni şarkılarını sevenleri ile buluşturmanın heyecanını yaşayan Emre Kaya ilk olarak 'Asalet' şarkısını kliplendirdi.



            DEV DOSTLUK
            Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Siren Ertan, geçtiğimiz gün en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. Kenya'da bulunan dünyaca ünlü Giraffe Manor isimli butik otele giden sosyetik tasarımcı, otelle özdeşleşen zürafalarla yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından paylaştı. Bu arada bahçeli bir malikanede yer alan bu lüks ve her şey dahil otelde nesli tükenmekte olan bir zürafa sürüsü yaşıyor.



            ASLAN VE KAPLAN
            ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, bir davet için gittiği Katar'da böyle poz verdi. Karizmatik oyuncunun yavru bir kaplanla yaptığı paylaşım beğeni rekoru kırarken Özçivit'e hayranlarından "Aslan ve kaplan yan yana" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdı.



            EDİS GÜNÜ
            Dün 32. yaş gününü kutlayan pop müziğin yıldızı Edis'e fan grupları birbirinden ilginç kutlamalar yaptı. Edis'in evcil dostları Jüpiter ve Kar'ın yer aldığı illüstrasyonu hazırlayan hayranları ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) elçisi olan Edis için özel bir videoyla bağış çağrısı yaptı.



                MİAMİ GÜZELLERİ
                Birlikte tatile çıkan Melis Sezen ve Cansu Dere tatil için Miami'yi tercih etti. Gündüzleri sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ikili, gece de partilere katıldı. Kankalar, sahilde verdikleri pozları da sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye'deki kış havasına yaz esintisi getirdi.



                MİLYONLUK HEYECAN
                Oyuncu Elif Yılmaz, önceki akşam Ulus'taki bir mekanda yaş gününü kutladı. Dubai'deki bir mücevher markasının yüzü olacağını açıklayan güzel oyuncu, "Paha biçilemez mücevherleri boynumda ve bileğimde taşıyacağım için çok mutluyum" dedi. Bu arada pilotluk sınavını da başarıyla geçen Elif Yılmaz, "Tek başıma uçmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



                CEZAYİR'İN ZORLU SINAVI
                ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler.

                RESTİ ÇEKİYORLAR
                Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Firuze ve Leyla, Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.



                    BENDENİZ FIRTINASI
                    Pop müziğin efsane isimlerinden Bendeniz, yeni ve sabırsızlıkla beklenen albümü 'Best Of Bendeniz Vol 2'yi geçtiğimiz hafta müzikseverlerin beğenisine sundu. Dünden bugüne en sevilen parçalarını derlediği albümüyle fırtınalar estiren başarılı sanatçı, bir döneme damgasını vuran şarkılarının yeni versiyonuyla hayranlarından tam not aldı.



                    MİLYONLUK BEĞENİ
                    Mustafa Yılmaz, sözleri Aşkın Tuna imzası taşıyan "Gülü Soldurmam" isimli şarkıya yeniden hayat verdi. Kısa sürede büyük ilgi gören şarkı, Youtube'de 24 saat'te 1 milyon izlenme barajını da aştı.



                    BURSA İZDİHAMI
                    'Müjdemi İsterim'in yıldızları Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, önceki gün filmin turnesi kapsamında Bursalı seyircilerle buluştu. Bir AVM'de hayranlarının karşısına çıkan oyuncuları, coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, organizasyonda seyircilerle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

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                    Haberler Saklambaç Oğuzhan Uğur'la evlendikten sonra 4 kilo alan Demet Özdemir acil durum ilan etti | Saklambaç haberleri
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