Oğuzhan Uğur'la evlendikten sonra 4 kilo alan Demet Özdemir acil durum ilan etti | Saklambaç haberleri

BENDENİZ FIRTINASI

Pop müziğin efsane isimlerinden Bendeniz, yeni ve sabırsızlıkla beklenen albümü 'Best Of Bendeniz Vol 2'yi geçtiğimiz hafta müzikseverlerin beğenisine sundu. Dünden bugüne en sevilen parçalarını derlediği albümüyle fırtınalar estiren başarılı sanatçı, bir döneme damgasını vuran şarkılarının yeni versiyonuyla hayranlarından tam not aldı.