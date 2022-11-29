Oğuzhan Uğur'la evlendikten sonra 4 kilo alan Demet Özdemir acil durum ilan etti | Saklambaç haberleri

Popçu Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos'ta evlenen Demet Özdemir de geleneğe uydu. Hemen hemen her yeni evli gibi kilo alan güzel oyuncu, 58 kiloya çıkınca işi hemen sıkı tuttu. Haftanın dört günü pilates yapmaya başlayan 30 yaşındaki güzel, beslenme düzeninde de değişikliğe gitti. Demet Özdemir, Hollywood starları arasında başlayan bizim ünlüler arasında da popüler olan 'aralıklı oruç diyeti' yapmaya başladı. Akşam yemeğini saat 18.00 gibi yedikten sonra sadece sıvı tüketen Demet Özdemir, ertesi gün de kahvaltıyı es geçip öğle saatlerinde yemek yiyor.
58'DEN 54 KİLOYA DÜŞTÜ
Hayatından karbonhidratı neredeyse tamamen çıkartan güzel oyuncu, bu sayede de bir ayda dört kilo zayıflayıp 54 kiloya indi. Bu arada Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde de "Çok nadir yemek yapıyorum ama elimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Anneme bazen sipariş veriyoruz çünkü hiçbir yemek annelerin yaptığı gibi olmuyor. Oğuzhan ise mutfağa hiç girmiyor" demişti.
RESMEN ARNAVUT
Grammy ödülünü 3 kez alan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Tiran'da düzenlenen törenle Arnavutluk vatandaşlığı aldı. 26 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, "Ülkemi ve halkımı temsil etme fırsatına sahip olmak benim ve ailem için büyük bir onur" dedi. Cumhurbaşkanı Begaj da Dua Lipa için "Arnavutluk'a, Kosova'ya ve dünyanın neresinde Arnavut varsa ona en büyük gururu yaşatmış bir sanatçı o" ifadesini kullandı.