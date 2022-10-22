Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Büyük gurur! Ben Bu Cihana Sığmazam, Cannes'de 'yılın en iyi ve trend draması' olarak anons edildi

    ATV dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” Cannes’da gerçekleştirilen Mipcom 2022 Fuarı’nda “yılın en iyi ve trend draması” olarak anons edildi! İşte tüm detaylar...

    Büyük gurur! Ben Bu Cihana Sığmazam, Cannes’de ’yılın en iyi ve trend draması’ olarak anons edildi

    Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2022'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde ATV'nin bu sezon yayına başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği Cannes'da, dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congrès'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli dün "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın anons edilişine tanıklık etti. Dizi, Mipcom 2022 Fuarı'nda "yılın en iyi ve trend draması" olarak anons edildi.



    ATV BU LİSTENİN MÜDAVİMİ
    Daha önceki senelerde ise yine ATVdizileri bu listeye girmeye hak kazanmıştı. Nisan 2018'de Sen Anlat Karadeniz, Ekim 2018'de ise Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'den seçilen tek dizilerdi.



    Dizi yurt dışında "The Father" adıyla gösterilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Jesus ailesi görüşme odasına
    Haberler Saklambaç Büyük gurur! Ben Bu Cihana Sığmazam, Cannes'de 'yılın en iyi ve trend draması' olarak anons edildi
        SON DAKİKA