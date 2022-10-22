Büyük gurur! Ben Bu Cihana Sığmazam, Cannes’de ’yılın en iyi ve trend draması’ olarak anons edildi





ATV BU LİSTENİN MÜDAVİMİ

Daha önceki senelerde ise yine ATVdizileri bu listeye girmeye hak kazanmıştı. Nisan 2018'de Sen Anlat Karadeniz, Ekim 2018'de ise Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'den seçilen tek dizilerdi.