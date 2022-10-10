Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Derin Mermerci 1915 Çanakkale Köprüsü’ne övgüler yağdırdı





İlk kez geçtiği köprü karşısındaki hayranlığını sosyal medya hesabından dile getiren Derin Hanım, "San Francisco Köprüsü halt yemiş" ifadesi kullandı. Bugüne kadar dünyanın sayısız ülkesini ziyaret eden Derin Mermerci, 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını elinde bulunduran 1915 Çanakkale Köprüsü için "Muhteşem olmuş, gururlandım" dedi.