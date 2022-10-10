Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Derin Mermerci 1915 Çanakkale Köprüsü’ne övgüler yağdırdı

Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Derin Mermerci, önceki gün Çanakkale'deki bienale gitmek için 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullandı.
İlk kez geçtiği köprü karşısındaki hayranlığını sosyal medya hesabından dile getiren Derin Hanım, "San Francisco Köprüsü halt yemiş" ifadesi kullandı. Bugüne kadar dünyanın sayısız ülkesini ziyaret eden Derin Mermerci, 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını elinde bulunduran 1915 Çanakkale Köprüsü için "Muhteşem olmuş, gururlandım" dedi.
ÖDÜLLERİ BİR BİR TOPLUYOR
Bu arada 18 Mart 2022'de hizmete giren köprümüz, geçtiğimiz ay Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından Avrupa Çelik Köprü Ödülü'ne layık bulunmuş ve jürinin yaptığı değerlendirmede San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne kardeş olarak görülmüştü.