Sosyeteyi karıştıran iddia! Ece Kurdoğlu’nun evinde işe Saknoza S., işkadınının vücuduna krem sürerken...

Hizmetlisi tarafından müstehcen videoları çekilen işkadını, soluğu mahkemede aldı! Şaşkına çeviren olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. 36 yaşındaki Saknoza S. isimli genç kadın, geçtiğimiz şubat ayında Arbeta Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ece Kurdoğlu'nun evinde hizmetli olarak işe başladı. Sosyetik Kurdoğlu'nun sırtına ve vücuduna krem sürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı. Bu durum, evdeki diğer hizmetli Gülnaz P.'nin gözünden kaçmadı!