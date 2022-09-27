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    Sosyeteyi karıştıran iddia! Ece Kurdoğlu’nun evinde işe Saknoza S., işkadınının vücuduna krem sürerken...

    Saknoza S., Ece Kurdoğlu’nun evinde işe girdi! İşkadınının sırtına ve vücuduna krem sürdüğü anları, videoya çekti! Skandalın ortaya çıkması üzerine görevine son verildi. Hakkında dava

    Dilek Yaman Demir
    Sırtından vuruldu!

    Hizmetlisi tarafından müstehcen videoları çekilen işkadını, soluğu mahkemede aldı! Şaşkına çeviren olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. 36 yaşındaki Saknoza S. isimli genç kadın, geçtiğimiz şubat ayında Arbeta Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ece Kurdoğlu'nun evinde hizmetli olarak işe başladı. Sosyetik Kurdoğlu'nun sırtına ve vücuduna krem sürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı. Bu durum, evdeki diğer hizmetli Gülnaz P.'nin gözünden kaçmadı!



    DİĞER HİZMETLİ SÖYLEDİ
    Gülnaz P.'nin durumu, işkadını Ece Kurdoğlu'na anlatması üzerine ortalık karıştı! Saknoza S.'nin kamera kayıtları çektiğini itiraf edince işkadını soluğu mahkemede aldı. İş akdini feshettiği hizmetçisine dava açtı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesinde işe yeni başladığını söyleyen Saknoza, "Amacım suç işlemek değildi" savunması yaptı. Ancak hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen hizmetli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



    CEP TELEFONU İNCELENECEK
    Saknoza S., işkadınına krem sürdüğü anları cep telefonuyla videoya çekti. Savunmasında "Kamerayı yanlışlıkla açtım" dedi. Kurtoğlu, müstehcen videolarının çekildiği diğer hizmetçisinden öğrendi. Hemen çalışanını mahkemeye verdi.

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