Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci düğününe Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da katıldı | Saklambaç haberleri





MİLYONLARI ATV'YE KİLİTLEDİ

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. İkinci bölümü ile izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #BirKüçükGünIşığı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Bir Küçük Gün Işığı 2. bölümü ile reytinglerde %6,20 izlenme oranı ve %18,76 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci olmayı başardı.