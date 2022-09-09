Serdar Ortaç rekora koşuyor! Mekan hayranlarıyla dolup taştı

BU TARZ BAŞAK

Kıvanç Tatlıtuğ ile Nisan ayında bebeklerini kucağına alan Başak Dizer Tatlıtuğ, kısa sürede doğum kilolarından kurtulmuştu. Önceki gün paylaştığı bu kareyle yeniden eski haline döndüğünü bir kez daha gözler önüne seren Dizer, tarzıyla da stil danışmanlığı mesleğinin hakkını verdi. Başak Dizer Tatlıtuğ, her zamanki gibi çok tarzdı.