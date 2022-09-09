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    Serdar Ortaç rekora koşuyor! Mekan hayranlarıyla dolup taştı

    Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki akşam yoğun ilgi üzerine dokuzuncu kez sevenleriyle bir araya geldi. İşte haberin devamı ve 9 Eylül 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Rekora koşuyor

    Mekan yine Ortaç hayranlarıyla doldu taştı. Parçalarıyla hayranlarının sevinçlerine, üzüntülerine, duygularına tercüman olan ünlü popçu bir kez daha kendine hayran bıraktı.

    SADE BADE
    Bade İşçil, önceki gün İstinye'de bjektiflere takıldı. Oğlu Azur'un okulunun başladığını söyleyen güzel oyuncu, "Çocuklar okulda biz anneler de okul bitene kadar kendimize vakit ayıralım istedik" diyerek arkadaşlarıyla buluştu. Bade İşçil, her zamanki gibi sade giyim tarzıyla da dikkat çekti.

    BAL GİBİ ECE
    Pop müziğinin başarılı ismi Ece Mumay, 'Bal'la sevenleriyle yeniden buluştu. Vanilya ve Lila'yla yaz aylarında adından sıkça söz ettiren Ece Mumay, yeni şarkısı Bal'la yine iddialı. Söz ve müziğine Ece Mumay'ın imza attığı şarkının klibi, İstanbul'da bir stüdyoda çekildi.

        87 BİN KİŞİLİK KORO
        Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları, son hızıyla devam ediyor. Önceki gece sahne Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Muazzez Ersoy'undu. Ersoy, Cumhuriyet Meydanı'ndan 87 bin kişiye konser verdi. Ersoy, binlerce hayranını yine mest etti.

        HAYDİ BRE BETÜL
        Betül Demir, önceki akşam İzmir Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına muhteşem bir konser verdi. Dillere dolan şarkılarıyla geceye tempolu bir başlangıç yapan Demir, konserinin ortalarına doğru ise ''İzmir'in Kavakları''nı seslendirerek Harmandalı Zeybeği oynadı.
        Demir, zeybek performansı ve şıklığıyla tam not aldı.

        MİLYONLUK KLİP
        Tuğçe Aral, uzun bir aradan sonra çıkaracağı yeni şarkısı "Sallaya Sallaya" için kesenin ağzını açtı. Sevenlerine güzel görünmek için hiçbir masraftan kaçınmayan güzel şarkıcı, sadece klipte giydiği kıyafet ve aksesuarları için 1.5 milyon liradan fazla harcama yaptı.

            GERİ SAYIM
            Pop Müziğin efsanesi Yonca Evcimik, prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras ve Volkan Çelik'in yaptığı Noah Music Entertainment etiketiyle yeni şarkısını çıkarmak için gün sayıyor... Evcimik'in yeni şarkısı doğum günü olan 16 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

            ADIYAMAN NEŞESİ
            1984 Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Miami'De yaşayan üçüz kızları Alin, Selin ve Lara'dan dolayı Miami-Türkiye mekik dokuduğunu söyleyen Erberk, kendi adını taşıyan anaokullarının Türkiye genelindeki 50. şubesini da Adıyaman'da açtığı için çok gururlu olduğu söyledi. Erberk, modellik kariyerine nokta koyup ticarete atılmıştı.

            YENGE KASILDI
            Eeski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Özbekistan'a uçtu. Kaldığı otelin spor salonuna kullanmak isteyen yengeye "Bu saatlerde spor salonu erkeklere ait" denildi. Bu cevaba kulak asmayan Yağmur Sarıoğlu, spor salonunda antrenman yaptı. Spor bitiminde yaptığı bu paylaşımla da karın kaslarını gözler önüne serdi. Yağmur Sarıoğlu, kaslarıyla erkeklere meydan okudu.

                BİR DAMLA SEVGİ
                Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, önceki gün çektiği bu selfie ile sosyal medyayı renklendirdi. Güzel oyuncunun, trafikte seyir halindeyken köpeğiyle çektiği bu karede can dostunun dilini çıkardığı an, yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncunun bu karesi, gülümsetti.

                DİLEK ROMANI
                Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Burcu Kara, önceki gün eşiyle soluğu İtalya'da aldı. Roma'daki dilek çeşmesinin yanında böyle poz veren güzel oyuncu, altına da şöyle not düştü: "Dualarınıza ve ne istediğinize dikkat edin derler." Kara, ikinci bebeğine hamile.

                BU TARZ BAŞAK
                Kıvanç Tatlıtuğ ile Nisan ayında bebeklerini kucağına alan Başak Dizer Tatlıtuğ, kısa sürede doğum kilolarından kurtulmuştu. Önceki gün paylaştığı bu kareyle yeniden eski haline döndüğünü bir kez daha gözler önüne seren Dizer, tarzıyla da stil danışmanlığı mesleğinin hakkını verdi. Başak Dizer Tatlıtuğ, her zamanki gibi çok tarzdı.

                    SİNAN TEMPOSU
                    Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, önceki akşam bir AVM'de objektiflere takıldı. Alışveriş esnasında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Akçıl, "Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bir yandan konserler devam ederken bir yandan da çok güzel isimlerle beste çalışmalarım var" dedi.
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                    Haberler Saklambaç Serdar Ortaç rekora koşuyor! Mekan hayranlarıyla dolup taştı
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