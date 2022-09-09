Serdar Ortaç rekora koşuyor! Mekan hayranlarıyla dolup taştı

Mekan yine Ortaç hayranlarıyla doldu taştı. Parçalarıyla hayranlarının sevinçlerine, üzüntülerine, duygularına tercüman olan ünlü popçu bir kez daha kendine hayran bıraktı.
SADE BADE
Bade İşçil, önceki gün İstinye'de bjektiflere takıldı. Oğlu Azur'un okulunun başladığını söyleyen güzel oyuncu, "Çocuklar okulda biz anneler de okul bitene kadar kendimize vakit ayıralım istedik" diyerek arkadaşlarıyla buluştu. Bade İşçil, her zamanki gibi sade giyim tarzıyla da dikkat çekti.
BAL GİBİ ECE
Pop müziğinin başarılı ismi Ece Mumay, 'Bal'la sevenleriyle yeniden buluştu. Vanilya ve Lila'yla yaz aylarında adından sıkça söz ettiren Ece Mumay, yeni şarkısı Bal'la yine iddialı. Söz ve müziğine Ece Mumay'ın imza attığı şarkının klibi, İstanbul'da bir stüdyoda çekildi.