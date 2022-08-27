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    İngiltere’de çöken sağlık sistemi İlkay Gündoğan ve eşini mağdur etti! Sara’yı Türk doktorlara emanet edin...

    Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan’ın İtalyan eşi Sara Arfaouı, geçtiğimiz gün Manchester’da dengesini kaybedip yere düştü. Alnında şişlik olan Sara, hastanede şok yaşadı. Doktorlar, “Kanama yok, tomografi çekemeyiz” dedi. İkinci hastane de aynı yorumu yapınca, İlkay uzaklardan devreye girdi ve sorunu çözdü.

    Doğan Savaş
    İngiliz işkencesi!

    Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara, önceki gün caddede yürüdüğü sırada başının üzerine düşerek bir kaza geçirdi.

    Kolunda ve bacaklarında yaralanmalar olan Sara hemen yakınındaki ilk hastaneye gitti. Başını vurduğunu ve tomografi çektirmek istediğini söyleyen Sara, ilginç bir tepki ile karşılaştı.

    Hastane doktoru Sara'ya, "Sen ayaktasın. Kanama da yok" diyerek gönderdi. Bu duruma isyan eden ve başka bir hastaneye giden Sara, aynı muamele ile karşılaşınca, çareyi eşi İlkay'ı aramakta buldu.

        İlkay'ı arayarak durumu anlatan Sara, eşinden acil yardım istedi. Yıldız futbolcu hemen kulüp doktoru Eduardo Mauri'yi görüşerek bu skandala karşı destek istedi.

        Mauri'nin devreye girmesiyle Sara'ya hemen tomografi çekildi. Tomografi sonucunun iyi çıkmasıyla rahat bir nefes alan Sara, evinde istirahate çekildi. İlkay ve Sara, İngiltere'nin sağlık sistemine tepki gösterdi.

        Manchester City'nin yıldızı İlkay, olay günü takımla Barcelona'da bulunuyordu. İlkay, haberi alınca büyük korku yaşadı.
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        Haberler Saklambaç İngiltere’de çöken sağlık sistemi İlkay Gündoğan ve eşini mağdur etti! Sara’yı Türk doktorlara emanet edin...
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