İngiltere’de çöken sağlık sistemi İlkay Gündoğan ve eşini mağdur etti! Sara’yı Türk doktorlara emanet edin...

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara, önceki gün caddede yürüdüğü sırada başının üzerine düşerek bir kaza geçirdi.
Kolunda ve bacaklarında yaralanmalar olan Sara hemen yakınındaki ilk hastaneye gitti. Başını vurduğunu ve tomografi çektirmek istediğini söyleyen Sara, ilginç bir tepki ile karşılaştı.
Hastane doktoru Sara'ya, "Sen ayaktasın. Kanama da yok" diyerek gönderdi. Bu duruma isyan eden ve başka bir hastaneye giden Sara, aynı muamele ile karşılaşınca, çareyi eşi İlkay'ı aramakta buldu.