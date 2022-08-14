Önder Öztarhan ayrılıp Berkin Gökbudak’la aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

Önder Öztarhan ile kısa bir süre önce yollarını ayıran 38 yaşındaki Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz gün el ele görüntülenen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi.
Ünlü çift, yakın bir zamanda birbirlerinin ailesiyle tanışacak ve yaz sonu düğün yapacağı konuşuluyor. Bir diğer iddia ise Berkin Gökbudak, güzel oyuncuya daha yakın olmak için Suadiye'den bir ev tuttuğu gelen bilgiler arasında.
Aslı Enver, bu ilişkiye başlarken sevgilisine ''Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum'' şartıyla ilişkiye başladığı konuşuluyor.